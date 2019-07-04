اخبار الخليج

قيادي حزبي يطالب بضمانات لعدم تدخل الجيش الجزائري في الحوار الوطني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

© AFP 2019 / FAROUK BATICHE

وأشاد بن خنيسة بالعرض الذي قدمه الرئيس الجزائري في خطابه الأخير، كونه يتيح آلية لإجراء الانتخابات وهو مطلب جماهيري طال انتظاره، على حد قوله.

وأشار إلى أن فصيله السياسي "حزب طلائع الحريات" يستجيب لهذه الدعوة إلى الحوار في السادس من يوليو/ تموز الجاري.

وأشار بن خنيسة إلى أن المطلوب هو ضمانات لإنجاح الحوار مثل عدم تدخل الجيش وباقي مؤسسات الدولة، وضمان الحياد، وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس المؤقت بالفعل في خطابه، لافتاً إلى ضرورة الحذر في هذه المرحلة، مؤكدا أن  والكرة الآن في ملعب القوى السياسية.

وكان الرئيس الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قال إن الجزائر بحاجة إلى حوار وطني لوضع الأساس لانتخابات رئاسية تنهي الأزمة السياسية، وذلك مع تواصل الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حزبي يطالب بضمانات لعدم تدخل الجيش الجزائري في الحوار الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا