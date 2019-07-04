قيادي حزبي يطالب بضمانات لعدم تدخل الجيش الجزائري في الحوار الوطني

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© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
وأشار إلى أن فصيله السياسي "حزب طلائع الحريات" يستجيب لهذه الدعوة إلى الحوار في السادس من يوليو/ تموز الجاري.
وأشار بن خنيسة إلى أن المطلوب هو ضمانات لإنجاح الحوار مثل عدم تدخل الجيش وباقي مؤسسات الدولة، وضمان الحياد، وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس المؤقت بالفعل في خطابه، لافتاً إلى ضرورة الحذر في هذه المرحلة، مؤكدا أن والكرة الآن في ملعب القوى السياسية.
وكان الرئيس الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قال إن الجزائر بحاجة إلى حوار وطني لوضع الأساس لانتخابات رئاسية تنهي الأزمة السياسية، وذلك مع تواصل الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية.
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