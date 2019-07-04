واشنطن: نقف مع السعودية في الدفاع عن حدودها

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نيويورك: أدانت الولايات المتحدة الأميركية، بشدة الهجوم الذي شنته اليوم جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية على أن هذا الهجوم الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع على مطار أبها "يشكل تهديدا لحياة الكثيرين ويصيب المدنيين الابرياء".

وقال بيان الخارجية الاميركية: "نقف بحزم مع شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".

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صباح الثلاثاء، أفاد بيان للتحالف بقيادة السعودية أن هجوما بطائرة مسيرة تتبع للحوثيين على مطار أبها خلف تسعة جرحى.

وقال التحالف الذي يحارب الحوثيين في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين" بينهم ثمانية سعوديين وهندي.

وقال متحدث باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".