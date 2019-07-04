دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تحل أعطال التنبيهات والرسائل المباشرة التي واجهها عدد من المستخدمين بالأمس

واجهت شبكة تويتر بالأمس عطل رئيسي تمثل في عدم قدرة مستخدمي المنصة على تبادل الرسائل المباشرة فيما بينهم(DM)، بالإضافة لمشكلة أخرى تمثلت في عدم وصول الاشعارات لصندوق التنبيهات لأي نشاط يخص المستخدم.

حيث أوضحت الشركة المشاكل عبر حسابها الرسمي على منصتها؛ لكون كلتا المشكلتين لا تؤثران بشكل رئيسي على أداء الشبكة الاجتماعية أو تسببان قطع مباشر في الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة.

وجاء نص التغريدة كالتالي ” أننا نختبر حالياً مشاكل على صيعد تبادل الرسائل المباشرة والتنبيهات، ونعمل على حلها في أقرب فرصة ممكنة وسنوافيكم بكل جديد حول المشكلة” معبرة في نهاية التغريدة عن الامتنان لتفهم الجمهور.

وبعد هذا الإعلان بأربع ساعات تقريباً عادت تويتر لتعلن عن حلها للمشكلة وأن خدمة التراسل عادت للعمل بشكل طبيعي لجميع المستخدمين، مع توضيحها إلى أن مجموعة قليلة منهم سليحقها بعض التأثيرات الجانبية لكنها ستعمل بشكل صحيح قريباً.

فيما لم توضح الشركة السبب الرئيسي وراء هذا الخلل أو إذا كانت تجري بعض التحديثات على المنصة.

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لكن في جميع الأحوال يعلم جميع مستخدمي تويتر أن الرسائل المباشرة ليس بتلك الفعالية ولن يكن تأثيرها بالغ الأهمية على أغلبهم نظراً لاختلاف المنصة في آلية عملها عن باقي وسائل التواصل الاجتماعي وأسلوب التواصل المباشر المتوفر في تطبيقات المحادثة خاصتها ونخص هنا فيسبوك.

لكن من جانب التبيهات فبكل تأكيد من عايش الخلل في وصول الاشعارت عبر المنصة يدرك تماماً أنه مؤثر بنطاق أوسع من حقل التراسل.

والجدير بالذكر أن فيسبوك عانت من انقطاع طويل في بعض خدمات تطبيقاتها الاجتماعية الثلاث منذ الأمس وحتى وقت قريب.

تمثلت المشكلة في قصور في ارسال واستقبال الرسائل المصور والفيديوهات عبر التطبيقات بالإضافة لعدم قدرة تحديث الصفحات الرئيسية ورؤية المحتوى المتواجد فيها في فيسبوك وانستقرام.

لتعلن المنصة عن حل المشكلة في وقت مبكر من اليوم وعودة جميع النشاطات للعمل بشكل طبيعي لجميع المستخدمين الذين عانوا من المشكلة.

التدوينة تويتر تحل أعطال التنبيهات والرسائل المباشرة التي واجهها عدد من المستخدمين بالأمس ظهرت أولاً على عالم التقنية.