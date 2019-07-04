الهلال الأحمر: انقلاب مركب يقل أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية، إن مركبا يقل أكثر من 70 مهاجرا غرق قبالة سواحل جرجيس فى تونس أمس الأربعاء‭‭.‬‬‭‭ ‬‬وقال منجى سليم المسئول فى الهلال الأحمر، اليوم الخميس، إنه أمكن إنقاذ أربعة مهاجرين توفى أحدهم فى المستشفى.

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