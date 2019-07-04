شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاما لأحد أعضاء حركة الشباب المتطرفة بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة عسكرية صومالية على أحد أعضاء حركة الشباب المتطرفة بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته فى نقل الأسلحة وتوصيلها إلى مسلحى الحركة الإرهابية فى العاصمة "مقديشيو".

وذكرت إذاعة (شابيلى) الصومالية اليوم الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت المتهم "محمد عبد الله محمد" فى مايو الماضى، الذى انضم إلى حركة (الشباب) فى أغسطس 2018، وأعترف أمام المحكمة بأنه شارك فى عدد من الاشتباكات بين الحركة المتطرفة والجيش الصومالى .

يذكر أن المحكمة العسكرية فى الصومال عادة ما تصدر أحكام بالسجن والإعدام بحق مسلحى (الشباب)، نظرًا للجرائم التى يرتكبونها.