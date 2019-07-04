شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» :اليوم وغداً الأرض في أبعد نقطة عن الشمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن الأرض تكون اليوم وغداً في أبعد نقطة عن الشمس ، في مسافة تُقدر بحوالي 152104159 كم .

وأوضح المسند أن متوسط المسافة بين الأرض والشمس 149.590.640 كم، مشيراً إلى أن المسافة بينهما تختلف نسبة لبيضاوية مدار الأرض حول الشمس .

وقارن المسند المسافة بين الكوكبين خلال فصلي الشتاء والصيف ، حيث تكون الأرض قريبة من الشمس في الشتاء خلال الرابع من شهر” يناير” ، فيما تبتعد في فصل الصيف خلال الرابع من شهر” يوليو” حيث تكون الأرض في أبعد نقطة عن الشمس ، والفارق بين النقطتين 3%، أي 5 ملايين كم.

Advertisements

وأضاف أن الفرق لا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة من الأرض، ولكن هندسة الأرض المعجزة اقتضت بمشيئة الله أن يكون محور الأرض مائلاً؛ لأجل أن يحدث تعاقب الفصول، وينتج عنها تغير درجة الحرارة خلال العام ولله في خلقه شؤون.