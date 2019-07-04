شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية تبدأ عملها فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن بدء مهام عملها فى سفارة السعودية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ المملكة. وكتبت الأميرة ريما، عبر حسابها على تويتر: "بدأت اليوم مهمتى سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اسأل الله لى ولزملائى التوفيق فى مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب ". Advertisements

السفيرة ريم بندر آل سعود وتعد الأميرة ريما بنت بندر، أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، و تحتل المرتبة الحادية عشرة بين سفراء للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وتولت الأميرة ريما منصب السفير بأمريكا خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، الذى باشر مهامه بمنصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

الأميرة ريما

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