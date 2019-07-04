شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مصرى وآخر أردنى فى حادث انفجار أسطوانة غاز بمطعم وسط عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما بينهما مصرى وآخر أردنى، وأصيب 3 آخرون، فى حادث انفجار داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد فى العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم، الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".



حادث المطعم

فيما أوضحت إدارة الإعلام فى المديرية العامة للدفاع المدنى، أن فرق الإطفاء والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى شرق عمان تعاملت مع حادث تسرب الغاز، مما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين أحدهما إصابته بالغة، من بينهما مدير المطعم "زيد ابو زغلة".



آثار عملية الإنفجار

وأضافت أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومى، وتم الإعلان عن وفاة شخصين أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأردنية، وإصابة آخرين نتيجة حادث التسرب، حيث أصبح عدد الإصابات ثلاثة، وصفت حالة اثنين بالبالغة وواحدة بالمتوسطة، اثنان منهما يحملان الجنسية الأردنية وواحد الجنسية المصرية.

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وقالت إدارة الإعلام أن فريق البحث والإنقاذ أنهى عمليات البحث والتفتيش ولا يوجد أية إصابات أخرى.



الإسعاف تنقل المصابين

وفى نفس الإطار، قام الدكتور سعد جابر على، وزير الصحة الأردنى، بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم، وتابع بشكل مباشر عملية إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفيى البشير والأمير حمزة، فى العاصمة الأردنية.



مخلفات المطعم بعد الإنفجار



المطعم الأردنى