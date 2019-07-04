أول سفيرة في تاريخ السعودية تباشر عملها بواشنطن

الرياض/ الخليج 365-
باشرت، الخميسن أول أمرأة سفيرة في تاريخ السعودية، مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية".
وتابعت: "اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".
وتعد ريما بنت بندر أول إمرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل الملك.
وقالت ريما آنذاك: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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