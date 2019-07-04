اليمن.. #الجيش يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في #الحديدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
دمرت قوات الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ووفق “سكاي نيوز”، فإن القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.
وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، لقي ثلاثة من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور “ناطع”.
ونصبت قوة من اللواء 173 مشاة، كميناً محكماً لعناصر المليشيا في “شعب أحواص” جنوب جبل “صوران” الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع المليشيا الانقلابية في “وادي فضحة” بمديرية الملاجم.
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