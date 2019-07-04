الأمم_المتحدة: #مركز_تاجوراء بـ #ليبيا تعرض لغارتين خلفتا 53 قتيلا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة الخميس، أن مركز تاجوراء للمهاجرين القريب من العاصمة طرابلس تعرض لغارتين جويتين.

كذلك أعلن التقرير ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 53 قتيلا، بينهم 6 أطفال، كما أصيب 130 شخصا.

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وأيضا، أفاد تقرير الأمم المتحدة بأنها تلقت معلومات عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركز تاجوراء.

كما أورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.

فيما قال التقرير: “وردت أنباء عن أن حراسا أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول”.