سعر #الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع

الخليج - واس

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع مقابل الين الياباني حيث استقر الدولار عند سعر 107.80 ين يابان ونزل مؤشره مقابل سلة ست عملات رئيسة قليلاً إلى 96.734.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولارًا أمريكيًا بعد أن ارتفع 0.5% خلال الليل مبتعدًا عن مستوى 0.6956 دولارًا المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.