الأسبوع القادم.. ‏‫الشورى يصوت على ضبط سوق الألعاب الإلكترونية وتنظيم الفحص الدوري للمركبات

صحيفة الخليج الالكترونية

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير.

كما يصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

ويطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438/1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، من عضوي المجلس الدكتور خالد العقيل، وسمو الأمير الدكتور خالد آل سعود.

جلسة الثلاثاء

وخلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت مجلس الشورى على توصية للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة مشروع التنظيم.

كما يطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .

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ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، والأستاذ محمد العجلان، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل، والدكتور ثامر البراك.

جلسة الأربعاء

وخلال جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنوييــن للهيئة العامة للإعلام المـرئي والمسمـوع للعاميــن الماليين 1437/ 1438هـ – 1438/ 1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.