ضبط 4 وافدين بـ #القطيف.. كميات كبيرة من المضبوطات

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط معمل لتصنيع الخمور يديره 3 وافدين من الجنسية النيبالية وآخر من الجنسية الهندية.

وضبطت قوة الطوارئ والدوريات التابعة لإدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية المتهمين في منطقة مزارع أم الساهك بمحافظة القطيف.

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وأعلن المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بالمنطقة متعب العتيبي عن العثور داخل المعمل على 15 خزاناً بسعة 1000 لتر، و70 برميلاً للتقطير، و7 جراكل معبأة بمادة العرق المسكر، إلى جانب نحو 5500 قارورة سعة 500 ملليتر معبأة وجاهزة للترويج.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “مناصر العسكر” على مواقع التواصل الاجتماعي مداهمة قوة المجاهدين للموقع، وضبطها للعمالة التي تدير المعمل، كما أظهر وجود عدد كبير من الخزانات موضوعة تحت أشجار النخيل، بالإضافة لكميات كبيرة من القوارير المضبوطة، وبعض الأدوات المستخدمة في عملية التقطير.