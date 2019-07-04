الأحوال_المدنية: استثناء فئتين من شروط دخول #مكة في #الحج

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الأحوال المدنية أنه تم منع دخول القيمين إلى العاصمة المقدسة بداية من يوم الجمعة الماضية الموافق 25 من شوال 1440هـ، وذلك حتى نهاية موسم الحج.
وأوضحت أنه سيتم استثناء فئتين من المقيمين والسماح لهما بالدخول وهما حاملي إقامة جهة إصدارها مكة، وحاملي التصاريح الإلكترونية للدخول سواء كان تصريح عمالة، أو تصريح عمل مؤقت للمقيمين صادر من جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات ومؤسسات.
ولفتت إدارة الأحوال المدنية إلى أن التصاريح الرسمية المعمول بها تصدر من خلال منصة “أبشر” لتصاريح العمالة المنزلية، ومنصة “مقيم” لتعاقد العمل المؤقت بالعاصمة المقدسة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعهم من الدخول.
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