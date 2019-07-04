الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من محافظة #جنين

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم خمسة شبان فلسطينيين من مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين بينهم أسرى محررون.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة برقين الأسيرين المحررين الأخوين أشرف وناصر زيدان الجدع، فيما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر محمد جمال الزبيدي وعبد الله محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم جنين وفتشتهما، إضافة الى اعتقال قوات الاحتلال محمد نبيل صباح، بعد ان داهمت منزله في مدينة جنين.

وفي ذات السياق أفادت المصادر بإن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين، أصيب خلالها العديد من الفلسطينيين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.