خلال عام.. تعرف على عدد الوافدين المغادرين لـ #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في تقرير حديث، إلى أنه بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص 8.59 مليون نهاية العام 2018، من بينهم 1.7 مليون من السعوديين والسعوديات، فيما يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل من السعوديين والسعوديات 0.78 مليون «الذكور: 0.35 مليون، والإناث: 0.43 مليون».
وقدرت البيانات الإحصائية الصادرة عن «هدف» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مغادرة 1.01 مليون وافد من القطاع الخاص خلال عام 2018، إضافة إلى خروج 69700 ألف من القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص في ذات العام، فيما ذكرت وكالة بلومبرج عن مصادر سعودية انخفاض توظيف السعوديين إلى 2 %.
وأوضحت وكالة بلومبرج أن الانتعاش في النشاط غير النفطي، الذي تنتهجه الحكومة السعودية، سيؤدي إلى خلق فرص وظائف أكبر، ووصل معدل البطالة بين النساء 30%، فيما انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 6.6%، وتسعى الحكومة إلى المضي قدما في موضوع السعودة، لتوظيف أكبر قدر من السعوديين في القطاع الخاص.
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