شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من سفارة المملكة بالفلبين عن الطيار المفقود «عبدالله الشريف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري على استمرار عمليات البحث والتحقيق في قضية اختفاء المواطن عبد الله بن خالد الشريف بمشاركة جميع الجهات المعنية.
وأوضحت السفارة في بيان لها أن سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري التقى بالكابتن جيم سيديو نجو مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين؛ من أجل العثور على المواطن “الشريف”.
وأفاد السفير أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية، ومن جانبه قدم السفير الشكر لكل الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.
وأشارت السفارة إلى أن لقاء السفير يأتي ضمن اللقاءات المكثفة، والتي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، لحين العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.
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