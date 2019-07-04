مايكروسوفت تحذر من خطأ تقني في "ويندوز 10"

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن شركة مايكروسوفت الأمريكية حذرت من خطأ تقني يهدد نحو 800 مليون مستخدم لنظام تشغيلها "ويندوز 10".
ووفق ما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أشارت "مايكروسوفت" إلى أن الخطأ التقني في "ويندوز 10"، يتسبب في إيقاف تشغيل الحاسب بصورة متكررة.
وأوضحت الشركة أن ثغرة متعلقة بفتحة "USB-C"، حصلت مؤخرًا على تحديث لمنع اختراقها، ولكن التحديث يتسبب في تأخير تشغيل الجهاز 60 ثانية تقريبًا، ثم إيقاف تشغيله بصورة كاملة.
ولمعالجة الخطأ، طالبت الشركة مستخدميها بتنزيل آخر التحديثات الخاصة بـ"ويندوز 10" في مايو 2019.
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