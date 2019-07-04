شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدفعة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم للمستحقين عن الدفعة العشرين لشهر يوليو 2019.

وأوضح حساب المواطن أن إيداع الدعم سيتم في الموعد المعتاد، في اليوم العاشر من شهر يوليو، حيث تبقى 6 أيام على الصرف.

وحسب الآليات المتبعة في البرنامج يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره يوم واحد إذا صادف يوم العاشر عطلة رسمية.

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من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوما خلال الـ12 شهرا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 ً عاما.