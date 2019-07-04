كتب متجر مايكروسوفت.. ليست للقراءة

بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت في أبريل (نيسان) الماضي عن إيقاف بيع الكتب الإلكترونية على متجرها، قررت الشركة الأمريكية اعتباراً من الآن منع إمكانية استخدام الكتب، التي قام العملاء بتحميلها من هذا المصدر سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم؛ فكل هذه الكتب لم تعد قابلة للقراءة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستقوم بإيقاف خاصية "إدارة الحقوق الرقمية" الموجودة في كل كتاب إلكتروني، والتي يتم التحكم فيها عبر سيرفر DRM، وذلك من خلال إيقاف هذا السيرفر، على أن يتم تعويض المستخدم، حيث يتم رد سعر الكتب، التي تم شراؤها بنفس الطريقة، التي تم الدفع بها في ذلك الوقت.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المستخدم، الذي استخدم خيار الملاحظات الرقمية بالكتب، التي تم شراؤها قبل أبريل (نيسان) 2019، سيفقد هذه الملاحظات، ولكنه سيحصل على تعويض إضافي بقيمة 25 دولاراً.