بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت في أبريل (نيسان) الماضي عن إيقاف بيع الكتب الإلكترونية على متجرها، قررت الشركة الأمريكية اعتباراً من الآن منع إمكانية استخدام الكتب، التي قام العملاء بتحميلها من هذا المصدر سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم؛ فكل هذه الكتب لم تعد قابلة للقراءة.
وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستقوم بإيقاف خاصية "إدارة الحقوق الرقمية" الموجودة في كل كتاب إلكتروني، والتي يتم التحكم فيها عبر سيرفر DRM، وذلك من خلال إيقاف هذا السيرفر، على أن يتم تعويض المستخدم، حيث يتم رد سعر الكتب، التي تم شراؤها بنفس الطريقة، التي تم الدفع بها في ذلك الوقت.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن المستخدم، الذي استخدم خيار الملاحظات الرقمية بالكتب، التي تم شراؤها قبل أبريل (نيسان) 2019، سيفقد هذه الملاحظات، ولكنه سيحصل على تعويض إضافي بقيمة 25 دولاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر كتب متجر مايكروسوفت.. ليست للقراءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.