قتيلان بانفجار وسط العاصمة الأردنية عمان

وارتفع عدد الإصابات الناتجة عن التسريب إلى 3 إصابات، وأعيد فتح طرق السير بالكامل وسط البلد بعد ساعات من الانفجار.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمكان الانفجار الذي يبدو أنه مطعم.

وقالت إدارة فرق الإطفاء والإسعاف بمديرية دفاع مدني شرق عمان، إنها تعاملت صباح اليوم مع تسرب للغاز أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقدمت فرق الإسعاف اللازم للمصابين وإخلاء الوفاتين من المكان إلى مستشفى البشير الحكومي.