انفجار محدود في واجهة عمارة بمنطقة وسط البلد بعمان.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أفاد شهود عيان، صباح الخميس، بوقوع انفجار في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان. وأظهر مقطع فيديو وصل رؤيا تحطم واجهة عمارة في منطقة وسط البلد. ولاحقا قال مصدر في الدفاع المدني إنه توفي شخصان وأصيب اثنين آخرين، صباح الخميس، بإنفجار نتيجة تسرب للغاز في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان. وأضاف المصدر المدني لـ "رؤيا" إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حادث تسرب للغاز داخل أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد،مما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين إحداهما بليغة. اقرأ أيضاً : وفاتان وإصابتان احدهما بليغة في انفجار نتيجة تسرب غاز في وسط البلد بعمان - فيديو وأضافت المصدر أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي. اقرأ أيضاً : الانفجار في وسط البلد يتسبب بتحويلات لحركة السير .. تفاصيل

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