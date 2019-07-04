الأمن التركي يلقي القبض على 16 مهاجرًا غير شرعي

هاطاي/الخليج 365

ألقت قوات الأمن التركية، الأربعاء، القبض على 16 مهاجرًا غير شرعي، تسللوا من سوريا إلى الأراضي التركية، بطرق غير قانونية.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول، تم إلقاء القبض على المهاجرين في قضاء "قريق خان" التابع لولاية هاطاي جنوي تركيا المتاخمة للحدود السورية.

وتمت عملية القبض على المهاجرين أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش سيارتين تحملان لوحات معدنية تركية بالبلدة المذكورة، ليتضح أنها تحمل على متنها 16 مهاجرًا غير شرعي كلهم سوريون.

وعقب توقيفهم قامت الجهات المعنية بترحيل المهاجرين إلى إدارة الهجرة بالولاية، كما قامت باعتقال قائدي السيارتين وهما من السوريين أيضًا؛ وذلك للتحقيق معهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.