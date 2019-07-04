مطار_المدينة يستقبل أولى رحلات #حج 1440

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أول الرحلات لموسم الحج هذا العام. ووصلت الرحلة القادمة من العاصمة الهندية نيودلهي وعلى متنها 420 حاجاً.

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وبدأ مطار المؤسس بجدة ومطار والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في استقبال أول رحلات الحج للعام 1440منذ فجر اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن اكتمال كافة الإجراءات والتسهيلات لاستقبال ضيوف الرحمن في المطارين، وذلك بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، كما هيأت صالات القدوم في المطارين لاستيعاب أعداد الحجاج القادمة.