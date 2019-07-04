الإطاحة بشخصين حاولا سرقة بنك في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، من القبض على شخصين حاولا سرقة أحد البنوك بمركز ظلم، حيث حاولا خلع الباب الجانبي بغرض السرقة.

وفي التفاصيل، صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، باشرت بلاغاً بتاريخ 26 / 10 / 1440هـ، عن تعرض فرع أحد البنوك بمركز ظلم لمحاولة سرقة.

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وبمعاينة الموقع ورفع الآثار والأدلة، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان اثنان بالعقد الرابع من العمر، والقبض عليهما.

وأضاف الغامدي أن الشخصين أقرا بقيامهما بخلع الباب الجانبي للبنك، ومحاولة كسر الباب الرئيسي للبنك بغرض السرقة، واستخدام مركبة قاما بسرقتها لهذا الغرض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.