سلاح الجو الأمريكي يقصف فلوريدا بالخطأ!

جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:

أسقطت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قنابل وهمية عن طريق الخطأ، بعد اصطدامها بطائر، وذلك خلال تدريبات في ولاية فلوريدا.

وقال الموقع الرسمي للقاعدة العسكرية الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، إن الحادث وقع بالقرب من قرية سوفاني سبرينغز.

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وأضاف أن “مقاتلة من طراز “إيه 10 ثاندر بولت2″، انطلقت من قاعدة مودي الجوية، في مقاطعة لاوندز، في جورجيا بعد ظهر الإثنين، أسقطت عن طريق الخطأ، ثلاثة قنابل غير قابلة للانفجار من نوع “بي دي يو 33″، يزن كل منها نحو 11 كيلوغراماً”.

وأوضح متحدث باسم سلاح الجو، أن القنابل تحتوي على شحنة نارية صغيرة، وبالتالي في حالة الكشف عن الذخيرة لا يمكن لمسها.

وبحسب البيان، لم يتم بعد العثور على القذائف، ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا نتيجة للحادث، إلا أن السكان اضطروا للابتعاد عن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

وحوادث الطيور ليست بجديدة بالنسبة للجيش الأمريكي، حيث أنه بين عامي 1985 و2016، تشير التقارير إلى أن مثل هذه الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 36 طياراً وتسببت في أضرار تفوق قيمتها 630 مليون جنيه إسترليني.