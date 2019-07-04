المعارضة السودانية تقبل «المبادرة الإثيوبية» لحل الأزمة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت قوى الحرية والتغيير فى السودان موافقتها على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة فى البلاد، وقالت، فى مؤتمر صحفى، أمس، إنها تريد تعاملًا جديًا والسعى وراء مرحلة انتقالية ديمقراطية فى السودان، مشيرة إلى أن التفاوض المباشر مع المجلس العسكرى سيكون حول تشكيل المجلس السيادى فقط ولمدة 72 ساعة فقط.

وقال مدنى عباس مدنى، عضو قوى الحرية والتغيير، إن القوى قررت الاستجابة للتفاوض المباشر، مشددًا على ضرورة مراجعة إجراءات بناء الثقة، ومن بينها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يونيو الماضى، فضلًا عن ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت. وأضاف أن قوى التغيير فى انتظار تسلم نسخة مكتوبة من النقاط التى تم الاتفاق عليها، أمس، لضمان عدم الرجوع إلى التفاوض حول ما جرت تسويته، فى الوقت الذى تم فيه إرجاء المفاوضات إلى الساعة 7 مساء أمس، لإتاحة الفرصة لتلقى رد الوسطاء.

وقدمت الوساطة الإفريقية- الإثيوبية مقترحًا لتشكيل المجلس السيادى من 15 عضواً، 7 أعضاء لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الـ15 ليكون رئيسًا للمجلس، وأرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعى لمدة 3 أشهر، لحين تشكيل الحكومة التكنوقراطية والمجلس السيادى.

ووصل وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير خليل الذوادى، الأمين العام المساعد للجامعة، إلى الخرطوم، أمس، لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية فى البلاد، وإجراء سلسلة من اللقاءات مع أطراف الأزمة.

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كان حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، التقى، أمس الأول، السفير إبراهيم طه أيوب، القيادى بقوى إعلان الحرية والتغيير، فى إطار الاتصالات المصرية مع كل القوى السياسية والحزبية السودانية.

وأكد عيسى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كل ممثلى الشعب السودانى بمختلف أطيافه وانتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن فى السودان، مشيرًا إلى أن مصر لن تألو جهدًا لتحقيق هذه المهمة، والتى لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السودانى العظيم، دون تدخل أو وصاية من أحد.

من جانبه، تناول «أيوب» التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليًا بشأن المبادرة الإفريقية- الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، حيث أكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما.