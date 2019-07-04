نصيحة ذهبية للحفاظ على بطارية هاتفك

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن شحن بطارية الهاتف الذكي بشكل كامل يقلل من عمرها الافتراضي. ولتجنب ذلك، ينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الاستراتيجية تنعكس بالإيجاب على العمر الافتراضي لبطارية الليثيوم أيون، الذي يتراوح مع الاستعمال الصحيح من 3 إلى 5 سنوات، غير أن الاستعمال الخاطئ قد يقلص هذا العمر إلى النصف.