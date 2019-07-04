هواوي تطلق تكنولوجيات حديثة WIFI 6 Huawei لأول مرة في مصر

عقدت هواوى ، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المؤتمر السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار “Re-Think IP for Egypt 2020”. ، للمرة الثانية على لتوالي.

ونجح هذا الحدث في جمع أكثر من 250 شخصا من عملاء هواوي وشركاؤها لتبادل رؤية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع المؤسسات وتقديم تكنولوجيات هواوي المتقدمة في المـــدن الآمنة والذكية والذكاء الإصطناعي في الشبكات وتم إطلاق WIFI 6.

وقال بوب جاو، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في هواوي مصر: "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وواصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

أضاف جاو: هواوى مكرسة لمساعدة العملاء على كسب الفرص وتحقيق النجاح التجاري في عملية التحول الرقمي"

وفي سياق الحديث عن المدن الذكية وتكنولوجياتها، أكد جو سو رئيس القطاع التقني في هواوي العالمية: "أن هواوي نجحت بالفعل في تقديم حلول تحول المدن إلى مدن ذكية وآمنة في أكثر من 40 دولة في العالم، حيث لدينا 160 مدينة ذكية تستخدم حلول قدمتها هواوي.

وأشار إلى أن هذه الحلول لن تؤدي فقط إلى تعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وترفع معدلات الأمن ولكن ستزيد أيضًا من القدرة التنافسية لتلك المدن في مؤشر القدرة التنافسية العالمية.

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وخلال هذا الحدث، قدم شركاء هواوى دراساتهم الناجحة في ثورة التحول الرقمي لإظهار حالة فوائد التحول في مختلف القطاعات.

وأبرز المهندس أحمد فاروق، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة راشبيتكو، شركة رائدة في صناعة النفط والغاز في مصر، أهمية وجود شريك حقيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عملية التحول الرقمي للجهات التي ترغب في المضي قدمًا.

وأكد فاروق فوائد شراكته مع هواوى في عملية التحول الرقمي الخاصة بها، مضيفا أنه لا يوفر استجابة سريعة فحسب بل إن فريق البحث والتطوير من هواوى يوفر أفضل دعم. كما اشادت الدكتور جيهان زهران المستشار لجامعة بدر، بمستوى الدعم المقدم من هواوى والخدمة السريعة لعملية التحول الرقمي في حرم جامعة بدر.

وعرض هان ليو، رئيس حلول تكنولوجيا المعلومات في هواوى ، فوائد تقنيات هواوى الجديدة التي يتم تقديمها في السوق المصري وهي CloudEngine S Series وWIFI 6، وشبكة مركز بيانات المدعمة برقائق الذكاء الاصطناعي، ويحقق الواى فاى 6 نطاق ترددي أعلى للشبكة بمقدار أربعة أضعاف وأربعة أضعاف المستخدمين المتزامنين مقارنة بشبكة الواى فاى 5، فضلًا عن تقليل متوسط ​​زمن انتقال الشبكة من 30 مللي ثانية إلى 10 مللي ثانية.

وتواصل هواوي تقديم أحدث تكنولجياتها في مصر مما يدعم ثورة التحول الرقمي ويسرع الانضمام إلى الثورة الصناعية الرابعة التي سيقودها بشكل كبير الذكاء الاصطناعي.