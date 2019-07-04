شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان المصري لتقدير التوجه الروسي في العودة إلى إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 21:03

أعرب رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، عن تقديره للتوجه الروسي في إلى العودة مرة أخرى للبعد الإفريقي والتقارب مع القارة الإفريقية بعد فــترة غياب طويلة، وفق وصفه.



Advertisements

وقال عبدالعال خلال مشاركته اليوم (الأرببعاء)، في أعمال المؤتمر البرلماني "روسيا – إفريقيا": السياسة التي تنتهجها القيادة الروسية الحالية في العودة إلى إفريقيا لهي سياسة مرحب بها من قبل الدول الإفريقية، لاسيما أنها ترتكز على التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية بما لديها من إمكانات وموارد هائلة يمكن استغلالها تحقيقاً للمنفعة المتبادلة بين الجانبين الروسي والإفريقي، مشيراً إلى امتلاك أفريقيا للكثير من الثروات وعلى رأسها البترول والغاز والذهب، والألماس واليورانيوم، فضلاً عن الزراعة، كما أنها تعد سوقاً كبيراً، حيث يزيد عدد سكانها على أكثر من مليار ونصف، ومقدر له أن يصل إلى نحو 4 مليارات في 2050.

واستعرض رئيس البرلمان المصري خطة بلاده بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي قائلاً: إن مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي تتبنى عدداً مهماً من الأولويات، يأتي في مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي فى القارة، بما فى ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063، لاسيما أنها تعد المعبر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وإلى آسيا باعتبارها ممتدة جغرافياً فى هذه القارة.

وأضاف أن مصر تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، من خلال تطوير منظومتي الزراعة والتصنيع بالقارة. مع التأكيد على الدور المحوري لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 مؤتمر الشباب الإفريقي فى أسوان كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتابع: "تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية، خاصة فى مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعي على المساهمة فى البرامج والمشروعات الإفريقية القارية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية".