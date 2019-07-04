شكرا لقرائتكم عون: في لبـنان دولة لنحافظ على هيبتها... وليتحمل الجميع المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 19:55

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان "في لبنان دولة يجب ان تحافظ على هيبتها، وفيه قضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين"، معتبراً انه ازاء ما حصل في منطقة الجبل يوم الاحد الماضي، "على الجميع ان يتحمل مسؤوليته".



واشار الى ان الحرب على الفساد "عملية مستمرة"، داعياً جميع اللبنانيين الى "معاونة الدولة ومؤسساتها القضائية والرقابية في ما تقوم به لمكافحة الفساد والفاسدين"، لافتاً الى ان كل الملفات يجب ان تفتح لتحقيق الاصلاح المنشود والتجاوب مع رغبات الناس وآمالهم في دولة تحفظ لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم".

وكان عون يتحدث خلال استقباله في قصر بعبدا، أمس (الربعاء) وفد أعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب شرف ابو شرف الذي قال: "نقابتنا باتت صورة مصغرة عن بلدنا، والمنضوون فيها يريدون دولة حرة مستقلة قائمة على النزاهة والكفاءة والعدل، تراقب وتحاسب، تكافىء وتعاقب، وتؤمّن الحد الادنى لحياة كريمة. يريدون نهضة تربوية ثقافية واجتماعية واقتصادية وبيئية، يريدون استقلال المواطن عن الطائفية السياسية، والاقطاعية السياسية والدينية والمالية التي هدمت البلد. يريدون العودة الى العيش المشترك المتكافىء المتوازن الكريم، كما مارسته وآمنت به. يريدون اصلاحا حقيقيا وقضاء عادلا، وتنفيذا سريعا لكل الامور المعيشية ليعود لبنان بلد الخير والجمال والانسان".

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واشار عون الى "الانجازات التي تحققت في العديد من المؤسسات الرسمية، اضافة الى الانجاز العسكري الذي حققه الجيش اللبناني بتطهير الجرود من الارهابيين". وقال: "إن العملية الارهابية التي شهدتها طرابلس منذ فترة كانت فردية، ولم تؤثر بشكل عام على الاستقرار الامني الذي يعيشه لبنان. اما ما حصل في الجبل بالامس، فعلى الجميع تحمل مسؤولياته، في ظل وجود دولة يجب ان تحافظ على هيبتها، وقضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين".

وتطرق رئيس الجمهورية الى الحرب على الفساد، منوّهاً بما حصل في هذا السياق، ومنتقداً ابراز ما يحصل من اخطاء والتعتيم على ما يتم تحقيقه من ممارسات ايجابية. ولفت الى ان بعد الاجراءات التي اتخذت في مؤسسة قوى الامن الداخلي والقضاء، "هناك ايضاً مخالفات كبيرة ظهرت في الضمان الاجتماعي وهي تخضع للتحقيق على غرار ملفات كثيرة ظهرت في المرفأ. وعلى الرغم من رغبتنا في الانتهاء من كل الملفات بسرعة، الا ان النقص في عدد القضاة يحدّ من السرعة المطلوبة." وذكّر بما تم تحقيقه على صعيد وضع قانون انتخابي جديد بعد عقود طويلة، وموازنة كانت غائبة لسنوات، داعيا ًالى عدم الخوف لان "الوطن ماشي" على الرغم من الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب بسبب مفهوم الاقتصاد الريعي الذي كان سائداً بدل الاقتصاد المنتج.

وشدد عون على ان العمل الذي يتم بذله حالياً من اجل النهوض بالاقتصاد والصناعة وغيرها من المقوّمات الاساسية للوطن، يحتاج الى وقت. وقال: "يمكن القول ان بعد وضع الموازنة الاخيرة، اصبح لبنان على السكة الصحيحة، الا ان مطلقي الاشاعات حول قرب انهيار الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية، يعمدون الى تخريب لبنان، فهذا الكلام غير صحيح ويهدف الى اجراءات معاكسة لما يتم اتخاذه بالعادة في اي بلد لتشجيع المواطنين على المساهمة في النهوض، حيث يشجع مطلقو هذه الاشاعات على اخراج الاموال من لبنان، واسترجاع الاحداث التي رافقت ظروف افلاس "بنك انترا"، بدل ان يكون التشجيع على الصمود في ظل ازمات كبيرة توالت علينا من الازمة الاقتصادية العالمية الى ازمة الحروب في المنطقة التي حاصرتنا، وصولاً الى ازمة النازحين السوريين وعرقلة عملية اعادتهم الى سورية. لكننا استطعنا بمبادرة لبنانية اعادة 306 آلاف نازح دون انتظار الحل السياسي، اضافة الى تواجد اللاجئين الفلسطينيين وغيرها...".

وأعلن "اننا نعمل على كل هذه المشكلات، وانا متفائل شخصياً بقدرتنا على ايجاد الحلول ومنها للمشكلات البيئية ايضاً، ولكن من المهم ان يعلم الناس ان الصراع في الاعلام لا يمكنه ان يؤدي الى نتيجة، ووحده القضاء يجب ان يحكم في الجرائم بدل الاستمرار في اعتماد الذهنية القديمة. واذا لم نحترم حرية الآخر والاختلاف في الرأي وحرية المعتقد، تسقط جمهوريتنا التي تقوم على هذه الركائز الثلاث".