المجلس العسكري الانتقالي يعفو عن أسرى حركة تحرير السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

وأفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر بالعفو عن 235 عضوا "أسيرا" من حركة جيش تحرير السودان، إحدى الحركات المسلحة التي تنشط في إقليم دارفور المطرب غربي البلاد.

وذكر البيان المنسوب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".

ونقلت رويترز عن البيان "يطلق سراح المعنيين... فورا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".