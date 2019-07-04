نتنياهو عبر تويتر: نستعد لشن عملية عسكرية ضد غزة إذا لزم الأمر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، لهجته العدائية والتهديدية، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية في غزة "في حال اقتضت الضرورة" بالتوازي مع مساعي إعادة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وغرد نتنياهو عبر "تويتر"، أنه "عقد اليوم جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة، حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة".

وقال: "سياساتنا واضحة نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".