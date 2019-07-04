اخبار الخليج

المجلس العسكري: الحرية والتغيير ليس خصمًا لنا

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أكد المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، أن قوي الحرية والتغيير ليست خصمًا لنا، وندعو إلي تفهم روح الشراكة.
 
وكان وسيطًا إثيوبيًا والاتحاد الإفريقي قد حثا أمس المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
 
وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسئولين السودانيين والقوى السياسية، فى إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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