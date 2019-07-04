المجلس العسكري: سنسلم المدنيين قيادة الدولة

قال المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، أننا سنرسخ الفترة الانتقالية وندير انتخابات لتسليم المدنيين قيادة الدولة.

وكان وسيطًا إثيوبيًا والاتحاد الإفريقي قد حثا أمس المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسئولين السودانيين والقوى السياسية، فى إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.

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