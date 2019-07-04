لبنان.. باسيل "يهدد" وزيرة الداخلية والحكومة على "كف عفريت"

دبي - بواسطة محمد فارس © dalatinohra.net حادث قبر شمون تحول إلى أزمة سياسيةلبنان.. باسيل "يهدد" وزيرة الداخلية والحكومة على "كف عفريت"

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "هدد" وزيرة الداخلية، ريا الحسن، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إبان أحداث الجبل.

وفي التفاصيل التي نقلها الإعلام اللبناني، فإن وزير الدفاع إلياس بو صعب، طلب توضيحا من الحسن خلال الاجتماع بشأن تصريحها حول زيارة باسيل إلى الجبل، التي قالت فيه إنها "زيارة استفزازية"، معتبرا أن كلامها بدا وكأنه "تبرير للاعتداء المسلح" يوم الأحد الفائت، فردت الحسن بأنها "لم تقل الكلام على هذا النحو".

وبعدما انضم باسيل إلى الاجتماع، بادرته الحسن بالسؤال: "زعلان مني؟" فأجابها باسيل معاتبا: "في حدود وبدك تنتبهي"، غير أن الحسن ردت بالسؤال: "شو عم بتهددني؟".

تصريحات وزير الخارجية اللبناني تثير جدلا

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مراحل معالجة مياه الصرف الصحي.. وكيفية الاستفادة منها يقول خبراء البيئة إن معالجة مياه الصرف والأمطار في تسيير الحياة اليومية، يفيد أكثر من 23شأنا من شؤون الحياة، بل إنها كافية لحل معضلة شح المياه، في عالم يزداد فيه الطلب عليها بكميات كبيرة يوما بعد يوم. سكاي نيوز عربية

الهايكينغ.. رياضة ومناظر خلابة تعد "الهايكينغ" من الرياضات المستحدثة، حيث أصبحت في الفترة الأخيرة مقصداً لمحبي الطبيعة، كونها تساعد صاحبها في العودة إلى الحياة الجبلية البسيطة، بعيداً عن الضغوط اليومية. سكاي نيوز عربية

اللون الأخضر.. وتأثيره على ديكور المنزل يوفر اللون الأخضر أجواء من الطبيعة الحالمة، والذوق الرفيع، في ديكورات المنازل، ويضفي عليها مزيدا من الأناقة العصرية، لكن استخدام هذا اللون بطريقة صحيحة ليس أمرا سهلا. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تصريحات وزير الخارجية اللبناني تثير جدلا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وعند هذا الحد، تدخل رئيس الوزراء سعد الحريري متحدثا عن وجوب التضامن الوزاري، ومؤيدا موقف الحسن في قولها إنها لم تقصد تبرير الاعتداء.

في غضون ذلك، يبدو أن التوتر الأمني بعد حادثة قبر شمون، تحول إلى أزمة سياسية في لبنان، خصوصا بعد تأجيل جلسة الحكومة، أمس الثلاثاء، ما عكس فعليا موازين القوى وقدرة باسيل وحلفائه على شل الحكومة، حيث أنه حتى الساعة لم يتم تحديد موعد جديد لانعقادها.

من جهة أخرى، طلب رئيس الحزب الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وضع حد "لتصرفات باسيل الصبيانة"، كاشفا عن لقاء قريب سيعقده مع الحريري في دارة رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أكد اليوم في لقاء مع النواب أن "للجبل خصوصية، وأن ما حصل لا يعالج إلا بترابط ملفات السياسة والأمن والقضاء مع بعضها".

بدوره، شدد الرئيس عون على ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم، وقال إن "هناك دولة يجب أن تحافظ على هيبتها، وقضاء يتولى حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية