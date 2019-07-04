دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد قريباً لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمد مؤخراً إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro في FCC إستعداداً للإعلان الرسمي عن الجهاز، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي كتحديث للإصدارات السابقة، أو ينطلق بحجم جديد للأسواق.

قامت شركة ابل بتحديث أجهزة MacBook Pro بحجم 13 و15 إنش خلال شهر مايو الماضي، حيث ركزت عملاق التكنولوجيا في هذا التحديث على ترقية رقاقة المعالج في هذه الإصدارات وتحديث لوحة المفاتيح لتقدم آداء أفضل.

ومن جديد رصد مؤخراً في وكالة FCC إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro، بعد أن تم إعتماد الجهاز مؤخراً، حيث تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم تحديث لجهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش والذي يتميز بتصميم لا يضم شريط اللمس، حيث يظهر هذا النموذج في تسريبات FCC برقم A2159.

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كما كشفت تسريبات FCC عن بعض من مواصفات هذا الإصدار من أجهزة MacBook Pro الذي ينطلق بقدرة شحن 61W، وهو ما يؤكد على أن هذا الإصدار هو جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش وبدون شريط اللمس، نظراً لدعم ابل جهاز MacBook Pro المميز بحجم 15 إنش بقدرة شحن أكبر 87W.

يذكر أن بعض التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط ابل القادمة لإطلاق جهاز MacBook Pro مميز بحجم 16 إنش وإطارات نحيفة جداً، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في خريف هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد قريباً لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro ظهر على التقنية بلا حدود.