شاهد.. كوميكسات تسخر من تعطل فيس بوك وإنستجرام

سخر رواد موقع التغريدات "تويتر" من تعطل فيس بوك وإنستجرام، فى مختلف دول العالم، حيث لجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبهم، وذلك بعد تكرار الأعطال فى المواقع التابعة لشركة فيس بوك.

وتصدر هاشتاج "whatsappdown" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، وغرد طارق قائلاً: "لا تعولوا على التقنية"، وأضاف آخر: "أن التطبيق واتس أب يعانى من مشاكل من حيث تنزيل التسجيلات الصوتية والفيديوهات" وقال أخر: "عندما تكون التطبيقات الأخرى معطلة نلجأ إلى تويتر"، وأشار أخر: "أن اللجوء إلى تويتر يبرز توقفه عن المواقع الأخرى".

ويواجه مستخدمو فيس بوك وانستجرام بعض المشكلات التقنية، الخاصة بنشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية وذلك فى كافة أنحاء العالم، والتى من ضمنها صعوبة الوصول إلى تطبيق إنستجرام وفيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررًا في أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.

كما تتركز المشكلات حول النشر في "النيوز فيد" ورؤية القصص وتحميل المحتوى، وقد توجه العديد من المستخدمين إلى موقع تويتر للتعبير عن استيائهم ومعرفة سبب العطل.