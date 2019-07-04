"أبل" تستعد لطرح ميزة جديدة بمكالمات الفيديو على فيس تايم

أظهرت العديد من التقارير نية شركة أبل لإصدار ميزة جديدة بتطبيق فيس تايم عبر نظام IOS 13، تجعل المستخدم يبدو وكأنه يحدق مباشرةً في الكاميرا الأمامية التي تواجهها أثناء مكالمات الفيديو.

وحسب موقع The Verge الأمريكى، نشر مايك راندل الذى رصد الميزة الجديدة، تغريدة على موقع تويتر يكشف من خلالها أن الميزة FaceTime Attention Correction ستعمل فقط على هواتف iPhone XS و XS Max، حيث يمكن تشغيلها وإيقافها من خلال إعدادات تطبيق فيس تايم.

وتظهر دائمًا مكالمات الفيديو المتصلين وهم ينظرون على جانب واحد فقط وهذا بسبب نظرهم للشخص الظاهر على الشاشة بدلاً من النظر إلى الكاميرا، ما دفع أبل لاستخدام معالجات لتصحيح الصور من أجل ضبط هذا الأمر، حيث ستؤدى إلى ظهور اتصال مزيف بالعين يظهر بواقعية لمستخدمى فيس تايم.

وأوضح أحد المستخدمين على تويتر أن هذا التعديل سيكون باستخدام ARKit، الذى يرسم خريطة للوجه ويضبط موضع العيون، حيث استخدم ذراع نظارة ليوضح لنا كيف يقوم البرنامج بتشويه منطقة العين قليلاً لتحقيق التأثير.

وحتى الآن لم تعلن أبل عن الأجهزة التى ستعمل معها الميزة فى النهاية، وما عن كانت ستتوفر للمكالمات الجماعية، أو إن كانت ستعمل إذا ظهر أكثر من شخص بنفس الإطار، ولكن كل ما أعلنت عنه أبل أن الميزة ستصدر لمستخدمى النسخ التجريبية الأسبوع المقبل.