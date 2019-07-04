كيف ستستجيب البشرية لأول اتصال مع الكائنات الفضائية؟

قرر العلماء إجراء مسح عام ضخم حول كيفية استجابة البشر حالة قيام الكائنات الفضائية بالاتصال بنا، حيث سيقوم أعضاء شبكة أبحاث سيتي البريطانية (UKSRN) بإطلاق أكبر استطلاع على الإطلاق للمواقف العامة تجاه التواصل مع الكائنات الفضائية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الآراء التي سيجمعونها، والتي يتم التقاطها في معرض العلوم الصيفي للجمعية الملكية، ستساعدهم على صياغة خطط لبروتوكول دولي، وسيضعون القواعد الأساسية حول كيفية مشاركة المؤسسات لإخبار أي إشارات يتم اكتشافها، وكيف يمكن للبشر الرد.

وعلى الرغم من أن العلماء يرسلون مجسات إلى الكواكب في النظام الشمسي للبحث عن أى كائنات فضائية، إلا أنه لا يوجد إجراء معمول به في حالة محاولة الكائنات الفضائية الاتصال بالأرض.

وقال الدكتور مارتن دومينيك، عالم الفلك في جامعة سانت أندروز: "لا يوجد على الإطلاق أي إجراء مكرس في القانون الدولي بشأن كيفية الاستجابة لإشارة من حضارة فضائية، ونريد أن نسمع آراء الناس".

وقال الدكتور جون إليوت، القارئ في هندسة الاستخبارات بجامعة ليدز بيكيت، إن معهد سيتي، وهي منظمة بحثية تتمثل مهمتها في استكشاف الكون، سيبلغ العالم بأن الاتصالات قد تمت فى حال حدثت أى إشارة.