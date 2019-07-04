نصيحة ذهبية للحفاظ على بطارية هاتفك

قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن شحن بطارية الهاتف الذكي بشكل كامل يقلل من عمرها الافتراضي. ولتجنب ذلك، ينبغي إيقاف عملية الشحن عند بلوغ 80% من سعة البطارية.
وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الاستراتيجية تنعكس بالإيجاب على العمر الافتراضي لبطارية الليثيوم أيون، الذي يتراوح مع الاستعمال الصحيح من 3 إلى 5 سنوات، غير أن الاستعمال الخاطئ قد يقلص هذا العمر إلى النصف.
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