توقفت خدمة فيس بوك وواتساب مساء اليوم الاربعاء على مستوى العالم للحظات وعادة من جديد. وتفاجأ المتسخدمون لفيس بوك وواتساب بخروجهما عن الخدمة وعدم قدرتهم على التصفح. ولم يصدر حتى الان من ادارة التطبيقان اي توضيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلل فني يوقف خدمة فيس بوك وتويتر على مستوى العالم لعدة لحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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