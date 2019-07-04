عطل يضرب "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" في مصر

قال مستخدمو المنصات الاجتماعية التابعة لشركة "فيسبوك"، أن كل من تطبيق الرسائل "واتساب" وتطبيق مشاركة الصور "إنستجرام" ومنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي.
واشتكى المستخدمون من بُطئ إرسال الرسائل عبر "واتساب"، فيما أشتكى آخرون من بطئ تحميل الصور .
ولم توضح الشركة حتى الآن سبب هذه الأعطال التي واجهها المستخدمون.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، تعطلت فى 14 أبريل الماضي، لما يزيد عن 18 ساعة، لم يستطع خلالها معظم المستخدمين من استخدام التطبيقات.
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