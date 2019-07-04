مصمم "آيفون" يغادر أبل والسبب تيم كوك

قرر جوني إيف، المدير لقسم التصميم، ترك منصبه في شركة أبل الأمريكية، بعد خلاف مع الرئيس التنفيذي مع الشركة الأمريكية تيم كوك.

وبحسب صحيفة وول ستريت الأمريكية قرر إيف ترك منصبه بسبب عدم اهتمام تيم كوك بتصميم هواتف آيفون كما كان في السابق، وذكرت عدة تقارير أن أبل لم تعد تركز على تصاميم الأجهزة.

وذكر المصدر أن أبل أصبحت تركز على الخدمات المربحة بدلا من تصميم الأجهزة، مما سبب تدنيا في مبيعات هواتف آيفون.

وقام تيم كوك بالرد على مقال صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتحدث عن التوترات بين كبير موظفي التصميم المغادرين جوني إيف والشركة. ووصف القصة بأنها "سخيفة"، ويدعي أن الاستنتاجات لا تتوافق مع الواقع.

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وأشارت رسالة بالبريد الإلكتروني مسربة من كوك أن فريق التصميم في أبل موهوب بشكل هائل وأقوى من أي وقت مضى.

يذكر أن جوني إيف تمت ترقيته إلى مدير القسم بعد إطلاق أول نسخة للساعة، حيث حققت الساعة مبيعات فاقت التوقعات.

بعد هذه الخطوة، قرر جوني إيف فتح شركة خاصة بالتصميم تدعى Lovefrom، ومن المتوقع أن تتعامل أبل معه في تصميم أجهزتها.