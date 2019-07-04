قرص صلب خارجي بسعة حتى 8 تيرابايت من Adata

أطلقت شركة Adata التايوانية القرص الصلب الخارجي HM800 الجديد، الذي يتوفر بسعة تخزينية تبلغ 4 و6 و8 تيرابايت، يتم توصيله عن طريق منفذ USB 3.2 من الجيل الأول.
وأشارت شركة Adata إلى أنه يتم زيادة معدل نقل البيانات من خلال برنامج TurboHDD، حيث يتم نقل 2500 ملف بحجم 100 كيلوبايت في غضون 5 ثوان، علاوة على إمكانية إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بضغطة زر، كما يمكن تأمين البيانات المخزنة عن طريق تقنية التشفير AES القوية 256 بت.
ولم تفصح الشركة التايوانية عن موعد طرح القرص الصلب الخارجي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة.
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