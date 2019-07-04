فيوسونيك تطلق شاشة جديدة بدقة 4K

أطلقت شركة فيوسونيك شاشتها VX2776-4K-mhd الجديدة، التي تلبي متطلبات موظفي المكاتب والمكاتب المنزلية وعشاق الترفيه المنزلي، بسعر 330 دولاراً أمريكياً. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة (4 كيه) 3840×2160 بيكسل. وتمتاز الشاشة بنسبة تباين 1300:1، في حين تبلع درجة السطوع 350 قنديلة/م2. أما زمن الاستجابة بدون زيادة السرعة (OD) فيصل إلى 14 مللي ثانية، وعند تشغيل وضع OD فإن زمن الاستجابة يبلغ 4 مللي ثانية. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة الجديدة على منفذي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.2a ومقبس صوت 3.5 مم واثنين من السماعات بقدرة 2.5 وات، مع العديد من الوظائف التقليدية مثل تقنية Flicker Free وفلتر الضوء الأزرق.

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