حملة لتنظيف المحيط الهادئ تكشف عن 40 طن مخلفات بلاستيكية

قامت Ocean Voyages إحدى المنظمات غير الهادفة للربح بإزالة أكثر من 40 طنا من شباك الصيد والبلاستيك من منطقة المحيط الهادئ التى تضم حقلا كبيرا للقمامة بين كاليفورنيا وهاواى.

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" البريطانى، شملت النفايات التى وجدت فى المحيط الهادئ زجاجات بيرة ولعب أطفال ومعدات صيد قديمة، ولازالت المنظمة تقوم على محاصرة المزيد من القمامة فى المنطقة.

استغرقت مهمة التنظيف الأولى 25 يوم، وأكدت المنظمة فى تصريحات خاصة لـ"ديلى ميل" أنها حصلت على آلاف الجنيهات من النفايات البلاستيكية خاصة بقايا معدات الصيد المهجورة التى يبلغ وزنها 5 أطنان.

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وأضافت المنظمة فى تصريحاتها، أن المرحلة الثانية من عملها ستكون خلال العام المقبل وستستمر 3 أشهر متواصلة.

بدأت المنظمة عملها باستخدام الطائرة بدون طيار لعمل مسح شامل فى المنطقة ثم استعانوا باليخوت والسفن فى نفس المنطقة، لوضع علامات على المناطق التى رصدوا بها قمامة باستخدام أجهزة تتبع الأقمار الصناعية.

وقالت "مارى كراولى" المؤسسة والمديرة التنفيذية للمنظمة: "لعبت تكنولوجيا الأقمار الصناعية دورا رئيسيا فى إزالة القمامة البلاستيكية من المحيط الهادئ، حيث قدمت حلا مبتكرا لإيجاد مناطق تلوث البلاستيك الكثيف، ويعتبر إيجاد شباك الصيد والحطام البلاستيكى علامة هامة على التلوث المنتشر فى المنطقة والتى تهدد الحياة البحرية والبيئات الساحلية والشحن البحرى ومصائد الأسماك والحياة البرية وصحتنا".