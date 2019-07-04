"إنستجرام" تقدم ميزة جديدة تسمى "الانضمام إلى الدردشة"

تقدم منصة إنستجرام مزية جديدة تتيح للمستخدمين بدء رسائل مجموعة خاصة حول قصص محددة، وأعلنت الشركة عن التغيير على تويتر أمس.
ويتمكن المستخدمون قريبًا من إضافة ملصق "الانضمام إلى الدردشة" إلى قصصهم، وإذا نقر المتابعون على الملصق، فستتم إضافتهم إلى الدردشة الجماعية الخاصة على الرغم من أن المؤلف ستكون لديه القدرة على الموافقة على الطلبات أو رفضها.
ويروج ملصق إنستجرام "الانضمام إلى الدردشة" كطريقة جديدة للتواصل مع الأصدقاء، وتم طرح التغييرات بثبات مثل قسم الاستكشاف المجدد الذي يتضمن قصصًا وملصقًا للتبرع، ومن المحتمل أن نرى المزيد من التحديثات على طول هذه الخطوط في المستقبل القريب.
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