4 تطبيقات تكشف المصاب بسرطان الجلد.. تعرف عليها

كل عام، يقوم الأطباء بتشخيص أكثر من 4 ملايين حالة من حالات سرطان الجلد فى الولايات المتحدة، وتعتبر سرطانات الخلايا القاعدية والخلايا الحرشفية على الطبقات الخارجية من الجلد هى الأكثر شيوعًا، وإن كانت أقل ضررًا من سرطان الجلد، وقد يتطور سرطان الجلد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما فى ذلك الوراثة والتعرض للمواد الكيميائية السامة، لكن ظهرت مؤخرا مجموعة من التطبيقات التى يمكنها المساعدة فى الكشف عن مثل هذه السرطانات، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى، كما عرضها موقع Cnet الأمريكى:

Miiskin

يستخدم التطبيق رسم الخرائط لتحليل بشرتك، ويقوم أخصائى الأمراض الجلدية بإجراء خرائط الجلد كجزء من الفحص الكامل للجسم، باستخدام التنظير الرقمى للتعرف على الآفات المشبوهة التى لا ترى بالعين المجردة، حيث توفر صور التنظير الجلدى معلومات أكثر بكثير من الصور الرقمية العادية.

ويقوم التطبيق بالتقاط صور لجلدك ويسمح لك بتخزين الصور على هاتفك الذكى لمقارنة الشامات والتغيرات الجلدية مع مرور الوقت، كما يوفر ميزة skin mapping للتنبيه فى حالة التعرف على شامة مشبوهة، والتطبيق موجود على أيفون وأندرويد.

UMSkinCheck

يأتى هذا التطبيق من باحثين فى كلية الطب بجامعة ميشيغان UM ويسمح لك باستكمال الفحص الذاتى لسرطان الجلد لكامل الجسم، بالإضافة إلى إنشاء وتتبع تاريخ الشامات والآفات الجلدية.

يرشدك التطبيق خطوة بخطوة حول كيفية إكمال الاختبار بالرسومات والتعليمات المكتوبة، مع إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو والمقالات الإعلامية، بالإضافة إلى حاسبة مخاطر سرطان الجلد.

MoleScope

مثل تطبيق Miiskin، يستخدم MoleScope صورًا مكبرة لمساعدة الأشخاص على تحديد ما إذا كان يجب عليهم رؤية طبيب أمراض جلدية لفحص جلدهم أم لا.

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يحلل التطبيق الصور الخاصة بالشامات ويصنفها باستخدام طريقة ABCD التى يستخدمها أطباء الأمراض الجلدية لتقييم علامات الجلد والشامات.

SkinVision

تطبيق يساعدك فى الكشف المبكر عن سرطان الجلد، ويستخدم نظرية رياضية تسمى الهندسة الكسورية، والتى يمكن استخدامها للكشف عن الأنماط، للتحقق من المساحات الصغيرة من بشرتك وتقييم المخاطر لتلك المنطقة فى أقل من دقيقة.

أعراض جميع أنواع سرطانات الجلد ما يلي:

- تغيير فى حجم أو لون الجلد أو البقعة الأخرى.

- نمو جديد على الجلد.

- الأحاسيس الجلدية الغريبة، مثل الحكة المستمرة.

- انتشار تصبغ خارج حدود الجلد.